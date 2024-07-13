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  • Avcılar'da kan donduran olay! Yeni doğan bebeğini poşetin içinde çöp konteynerine bıraktı
Güncel

Avcılar'da kan donduran olay! Yeni doğan bebeğini poşetin içinde çöp konteynerine bıraktı

Avcılar'da, yeni doğan bebeğini poşet içerisinde çöp konteynerine bıraktığı tespit edilen kadın gözaltına alındı. Bebeği evin banyosunda doğurduğunu ve ailesinin tepkisinden korktuğunu söyleyen kadın, kasten öldürmeye teşebbüs iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 13:54 - Güncelleme:
Avcılar'da kan donduran olay! Yeni doğan bebeğini poşetin içinde çöp konteynerine bıraktı
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Polis ekipleri, Firuzköy'de, dün akşam bir bebeğin çöp konteynerinde poşet içinde bulunmasına ilişkin çalışma başlattı. Bebeğin Y.F.Ş. tarafından çöpe bırakıldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

POŞETE KOYUP ÇÖPE ATTI

Emniyete götürülen kadın, sorgusunda evlilik dışı ilişkinden dolayı hamile kaldığını, bunu ailesinden gizlediğini söyledi. Şüpheli, bebeği evin banyosunda doğurduktan sonra ailesinin tepkisinden korktuğu için poşete koyduğunu ve çöp konteynerine attığını anlattı.

KIZ BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Kız bebek ise sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından polislerin gözetiminde ambulansla hastaneye götürüldü.

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