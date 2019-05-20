Avcılar'da kavşakta park etti, trafiği kilitledi

Dün saat 21.30 sıralarında Denizköşkler ile Fatih Caddesi´nin kesiştiği noktada kaldırıma 1 metre uzaklığa 34 NL 3615 plakalı hafif ticari aracını park eden sürücü bölgeden uzaklaştı. Avcılar´dan Bakırköy, Otogar ve Şahintepe´ye sefer düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi´ne ait İETT otobüsleri kavşağa gelince burada park edilen araç yüzünden dönüş yapmada zorlandı. Yoldan geçenlerin de tepki gösterdiği aracın yanından dönüş yapması gereken otobüs şoförleri çevredekilerin veya arkalarındaki araçların sürücülerin yardımı ile çareyi kaldırıma çıkmakta buldu. Otobüsler bu noktadan dakikalar sonra geçebildi.

İhbar üzerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü trafik ekibi aracın plakasını sorgulayarak sürücü Gökhan Demirtaş'a ulaştı. Demirtaş, kendisini arayan polis memuruna sahile gittiğini, park edecek yer bulamadığı için aracı oraya bıraktığını söyledi. Polislerin aracın çekileceğini söylemesi üzerine kendisine kısa süre verilmesini isteyen Gökhan Demirtaş beklenirken, bu sırada gelen İETT otobüsü de Fatih Caddesi´ne dönemedi. Polislerin yardımı ile araç geçmeye çalışırken, yanında bir kadın ile hafif ticari aracın yanına gelen Gökhan Demirtaş´a alkol testi yapıldı. Alkolsüz olduğu belirlenen Demirtaş, otobüsün dönemediğini gördü, hatalı yerde park ettiğini kabul etti. Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk sevinci nedeniyle oluşturduğu konvoylar nedeniyle park edecek yer bulamadığını öne süren sürücüye 108 TL ceza kesildi.