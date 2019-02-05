Avcılar'da kuyumcuya gelen maskeli iki zanlı, soygun girişiminde bulundu. Kuyumcunun tepkisi ile karşılaşan soyguncular olay yerinden kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.

"BOMBA VAR" DEYİP PAKET BIRAKTILAR

İş yeri sahibinin direnmesi üzerine ellerindeki paketi "bomba var" diyerek bıraktı. Şüpheliler kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Soyguncuların bıraktığı paketin incelenmesi için olay yerine uzman ekipler de çağrıldı.