Üniversite Mahallesi´ndeki Bağlariçi Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik şirketin bahçesindeki depo duvarı ile bahçe duvarı arasında bulunan eski malzemeler kaldırılırken görevliler, 3 eski top mermisi buldu. Şirket görevlisi hemen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Firuzköy Polis Merkezi görevlileri ve bomba imha uzmanları top mermilerini alarak incelenmek üzere götürdü.