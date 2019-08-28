Avcılar´da top mermileri bulundu
Avcılar'daki bir şirketin bahçesinde eski malzemeler kaldırılırken 3 eski top mermisi bulundu.
- DHA
Üniversite Mahallesi´ndeki Bağlariçi Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik şirketin bahçesindeki depo duvarı ile bahçe duvarı arasında bulunan eski malzemeler kaldırılırken görevliler, 3 eski top mermisi buldu. Şirket görevlisi hemen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Firuzköy Polis Merkezi görevlileri ve bomba imha uzmanları top mermilerini alarak incelenmek üzere götürdü.
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