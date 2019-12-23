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Güncel

Avcılar'da uçan çatı yandaki binanın üstüne düştü

Avcılar'da lodos nedeniyle 4 katlı bir evin çatısı monte edildiği duvarla birlikte yerinden koparak yandaki 2 katlı evin üzerine düştü.

DHA23.12.2019  07:26 - Güncelleme: 23.12.2019  07:26
Olay saat 00.30 sularında Avcılar Tahtakale Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli lodosla birlikte 4 katlı bir binanın çatısı monte edildiği duvarla birlikte yerinden koparak yan tarafta bulunan 2 katlı bir evin üzerine düştü. Mahalleli gürültü ile birlikte dışarı koştu. Çatı uçtuğu anda binanın etrafında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, kopan çatıdan geriye kalan tehlike arz edecek parçaları yerinden kaldırdı.
 
Çatısı uçan binada kiracı olarak oturan Mustafa Taş olayla ilgili, "Biz alt katta duran kiracılarız, hava yağmurlu olduğu için şimşek falan düştü sandık ama büyük bir sesle irkildik çıktığımızda binanın çatısı uçmuştu. Yani rüzgar ön cepheden girmiş, arka tarafa doğru açılmış. Allah'tan can kaybımız yok, kimseye de bir zarar vermedi" şeklinde konuştu.
 
ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU
 
İSTANBUL'da lodos nedeniyle sahilde dalgalar oluşurken Bakırköy'de park halindeki otomobillerin üzerine bir ağacın kopan dalları düştü.  
 
Sarayburnu ve Cankurtaran sahillerinde lodos nedeniyle dalgalar oluştu. Bakırköy'de ise lodos nedeniyle yerinden kopan ağaç dalları park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılırken, otomobillerde hasar meydana geldi. Kuvvetli lodosun gece boyunca etkisini sürdüreceği öğrenildi. 

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