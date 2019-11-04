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Avcılar’da vahşet: Ayrıldığı eşini öldürdü

Avcılar’da Ercan A., ayrıldığı eşi Seda Kurt’u bıçaklayarak öldürdü.

  • DHA
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Olay, bugün Ambarlı Mahallesi Balaban Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre Ercan A., sabah saatlerinde tartıştığı  Seda Kurt’u bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Seda Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçağı yakınlarda bir binanın girişine atan şüphelinin aranmasına başlandı.

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