Avcılar’da vahşet: Ayrıldığı eşini öldürdü
Avcılar’da Ercan A., ayrıldığı eşi Seda Kurt’u bıçaklayarak öldürdü.
- DHA
Olay, bugün Ambarlı Mahallesi Balaban Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre Ercan A., sabah saatlerinde tartıştığı Seda Kurt’u bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Seda Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçağı yakınlarda bir binanın girişine atan şüphelinin aranmasına başlandı.
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