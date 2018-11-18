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Kocaeli'de avda arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 4 arkadaşıyla birlikte kuş avlanan Abdullah Çoban (48), içlerinden birinin tüfeğinden çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

  • DHA
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Olay, sabah saatlerinde, Kandıra'ya bağlı Dalca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Çoban, kuş avlanmak için 4 arkadaşıyla beraber İzmit'ten Kandıra'ya gitti. Ormanlığa giren 5 arkadaş, kuşları hedef alarak, ateş açmaya başladı. Bu sırada içlerinden birinin tüfeğinden çıkan saçmalar, Abdullah Çoban'ın başına isabet etti. Yere yığılan Çoban'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaparak, 112 Acil Servis'e haber verdi. Çoban, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdullah Çoban'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma

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