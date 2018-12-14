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Avda kardeşinin kazayla vurduğu kişi öldü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde domuz avı sırasında kardeşi tarafından kazayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

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Bahtiyar Erduvan, aralarında kardeşinin de bulunduğu bir grup arkadaşıyla Çatak Mahallesi'nde domuz avına çıktı. 

Yaklaşık 2 saat süren av sırasında A. Erduvan, dengesini kaybederek yere düştü. 

Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar ağabeyi Bahtiyar Erduvan'a isabet etti. 

Ağır yaralanan Bahtiyar Erduvan, kaldırıldığı Gölköy Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

A. Erduvan ile 5 arkadaşı ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. 

Bahtiyar Erduvan'ın cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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