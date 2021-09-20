Avda kazara kardeşini kalbinden vurdu, aynı silahla kendini vurdu

DHA 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:56 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:56

Olay, dün Pasinler ilçesinin kırsalında meydana geldi. Çiftçilik yapan Erol ve Volkan Ağırbaş kardeşler, arkadaşları ile domuz avına çıktı. Erol Ağırbaş, iddiaya göre, tüfekle çalıların arasına ateş edince kazara kardeşi Volkan Ağırbaş'ı kalbinden vurdu. Arkadaşları ile hemen yanına koşan Ağırbaş, kardeşinin öldüğünü anlayınca aynı silahı çenesinin altında dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan Ağırbaş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erol Ağırbaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Volkan Ağırbaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından teslim alınıp, bugün toprağa verilecek.