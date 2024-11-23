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Avlanmak için gittiği ormanda yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, avlanmak için gittikleri ormanlık alanda kazara tüfekle arkadaşını vurarak ağır yaralandı.

IHA23 Kasım 2024 Cumartesi 20:33 - Güncelleme:
Avlanmak için gittiği ormanda yanlışlıkla arkadaşını vurdu
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Olay, Taşkısığı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (42) ve H.K. (45) sabah saatlerinde avlanmak için ormanlık alana gitti. Bu esnada M.S., önünde yürüyen arkadaşı H.K.'yı av tüfeği ile kazara sırt bölgesinden vurarak yaraladı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan H.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazara arkadaşını vuran M.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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