Avlanmak için kasırgaları takip eden nadir deniz kuşları keşfedildi

Araştırmacılar, elde edilen verileri 2015-2019 yıllarında kasırga rotaları ile karşılaştırdıktan sonra kuşların diğer kuşlardan farklı olarak avlanmak için günlerce kasırgaların yol açtığı deniz serinliğini takip ettiklerini belirledi.

Bilim insanları, güçlü fırtınalar sayesinde okyanustaki soğuk suyun yüzeydeki sıcak su ile karışmasının birçok balık ve kalamarın su yüzeyine çıkmasına neden olarak "Desertas petrel kuşunun" avlanmasını kolaylaştırdığını tespit etti.

Araştırmacılar, bu kuşların avlarını yakalamak için yaklaşık 8 metre yüksekliğe varan dalgalara ve saatte 100 kilometre hıza ulaşan rüzgarlara dayandıklarını gözlemledi.

Araştırma ekibinden Francesco Ventura, bu davranışın daha önce kuşlarda kaydedilmediğini belirterek, Desertas petrel kuşlarının kasırgaları günlerce takip ederek yaklaşık 2 bin 450 kilometre yol kat ettiklerini aktardı.