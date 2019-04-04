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Avlu yeni bölüm bu akşam neden yok? Avlu son bölümde neler yaşandı?

'Avlu yeni bölüm bu akşam neden yok' sorusu tüm Avlu izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Avlu dizisi geçtiğimiz hafta 36. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Star TV'nin fenomen dizisi olan Avlu'nun yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması yayın akışında yer almaması Avlu severleri meraklandırdı. Avlu 4 Nisan yayın akışında yer almıyor. Peki, Avlu yeni bölüm bu akşam neden yok? Avlu son bölümde neler yaşandı? İşte Avlu'nun son bölümünde yaşananlar.

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Avlu dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edilliyor. Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse ve Kenan Ece'nin başrollerini paylaştığı Avlu son olarak 36. bölümüyle sevenleri ile buluştu.  Avlu her hafta perşembe günleri izleyicisinin karşısına çıkıyordu. Ancak  4 Nisan Star TV yayın akışında Avlu bu akşam yer almıyor.  Yayın akışında Avlu yerine 20.00’da ve 22:15’te Ali Kundilli 2 filmi bulunuyor. Peki, Avlu son bölümde neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu yeni bölüm bu akşam neden yok? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizin içerisinde yer alıyor... 
 
AVLU YENİ BÖLÜM BU AKŞAM NEDEN YOK?
Star TV yayın akışında bu akşam Avlu dizisi yok. Dizinin neden yayın akışında yer almadığı ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. 
 

AVLU 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI- TIKLAYINIZ

 
AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra ve yanındaki kadınlardan birini Kudret’in adamı kollarına girerek uzaklaştırır. Azra neler olduğunu şaşırmıştır. Yanındaki kadın nereye götürdüklerini sorsa da adam cevap vermez. Azra, Mert’in mekanda olmadığını bunun bir tuzak olduğunu söyler. Tolga harekete geçmek için talimat verdiği sırada silah sesi duyulur.
 
Tolga arkadaşlarına ambulans çağırmalarını söyleyerek mekana doğru koşar. Azra’nın yanındaki kadın vurulmuştur. Azra adama kadını niye vurduğunu sorar ancak cevap alamaz. Israrlı sorular karşısında adam çenesini kapatmasını söyleyerek onu sürükler. Bu arada Deniz Zerrin’in çekmecesinde Azra ile ilgili bir dosyayı fark eder.
 
Azra, adamın onu otelin arka taraf süreklediğini bağırarak söyler, onu dinleyen polislerden Emre, Tolga’ya Azra’nın bulunduğu yeri söyler. Tolga takviye isterken adam arka tarafta onu bekleyen bir arabanın içine bindirir. Azra arabaya bindikten sonra aradıkları Mert ona “hoşgeldin” der. Tolga Azra’ya yetişmeye çalışırken araba hızla oradan uzaklaşır.
 
Deniz, dosyalarda bulunanları incelerken bu sırada Zerrin’in bilgisayarına gelen uyarıyı fark eder. Mesajın içeriğine baktığında çok şaşırır. Azra yine yeniden diyerek koğuşa geri döner. Hasret ve diğerleri onu görünce çok sevinirler. Ancak en büyük sevinci yaşayan Deniz’dir. Hasretle kucaklaşırlar.
 
Azra’nın cezaevine geri döndüğünü öğrenen Kudret, Mert’in yakalanmasına sebep olan Azra’yı odasında ziyaret eder. Mert’in hesabını sormaya çalışan Kudret Azra’ya onu nasıl yakalattığını sorar. Azra da “sürprizi kaçacak spoiler veremem sana” deyince Kudret çıldırır.
 

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