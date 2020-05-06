AVM'lerde koronavirüs tedbirleri: İlk kez ışın teknolojisinden yararlanılacak

06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:50

Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısında yaşanan azalmalar ile sosyal hayatta normalleşme sürecine geçiliyor.

Bu süreç kapsamında gelecek hafta müşterlerine kapılarını açmayı hedefleyen AVM'lerde salgınının yayılmasını engellemek için alınacak tedbirler de önem kazandı.

Yenişafak'ın haberine göre özellikle AVM'lerdeki havalandırma sistemlerinin risk oluşturduğu belirtilirken, bu tehditleri en aza indirmek için ultraviyole ışın sistemlerinin aktif bir şekilde kullanılabileceği konuşuluyor.

PEKİ UV LED TEKNOLOJİSİ NEDİR? KORONAVİRÜS TEHDİDİNİ NASIL AZALTIYOR?



Türkiye'de bu teknolojiyi üreten yerli bir firmanın yetkili ismi Serdar Şalcı, UV LED ürünlerinin hava, yüzey ve su içerisindeki virüsleri etkisizleştirme konusunda etkili bir yöntem olduğunu belirtiyor:

"Herhangi bir su veya dezenfektan kullanmadan ve tüm temizlenecek hacmin veya alanın homojen bir şekilde temizlendiğinden UV sistemler ile emin olabiliriz"

VİRÜSLERİ ÖLDÜREBİLİYOR

Bu tür sistemlerin 24 saat boyunca aktif şekilde kullanılabileceğini belirten Şalcı, UV LED teknolojisinin virüsleri öldürme özelliğinin olduğunu ve hepa filtrelerin dahi bu özelliği barındırmadığına dikkat çekti.

AVM gibi ortamlarda sık kullanılan asansör gibi alanlarda insansız olarak uzaktan kumanda ile çalıştırılabileceğini belirten Şalcı şöyle devam etti:

"Bu modüller, havuz sirkülasyon sistemlerinden havalandırma sistemlerine kadar kullanılabiliyor. Mevcut sistemlere sonradan da eklenebiliyor. İlave olarak, tüm bu UV LED modülleri aynı zamanda koku partikülü yakalama özelliği ile sigara, yemek vb. kötü kokuları da engelleme özelliği de barındırabiliyor"

"TESTLERİ YAPILDI, TEHLİKEYİ EN AZA İNDİRİYOR"

UV LED sistemlerinin üniversite araştırma grupları ile testlerinin yapıldığının altını çizen Şalcı, "Koronavirüsü test etmenin yanı sıra, diğer bazı zararlı bakterilerin sterilize edilmesinde başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Yapmış olduğumuz anlaşma kapsamında 'Türkiye Tek Yetkilisi' konumunda olup, UV led teknolojisini içeren ürünlerimizde ilaç, sağlık, otomotiv, makine, inşaat, yiyecek-içecek, eczacılık, lojistik ve tedarik zinciri sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde satış, iş ve ürün geliştirme, pazarlama, mühendislik, robot teknolojileri alanlarında öncelikli olacak şekilde Kovid-19 konusunda faaliyetlerimizi artırdık ve yapılan gizlilik anlaşmaları dahilinde tasarım ve üretim aşamasına geçtik. UV led ürünlerinin birçok hayat kurtarabileceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.