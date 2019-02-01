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Avrasya Tüneli tekrar ulaşıma açıldı

Saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatılan Avrasya tüneli tekrar ulaşıma açıldı.

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Saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatılan Avrasya tüneli, bakım ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Hostes yolcuyu koltuğuna bağlanarak durdurulabildi

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