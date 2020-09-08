Avrasya ülkelerinde koronavirüsle ilgili gelişmeler

AA 08 Eylül 2020 Salı 19:04 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 19:04

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 501 artarak 40 bin 556, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 13 artışla 1087’ye yükseldi.

Ülkede 384 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 28 bin 962’ye ulaştı.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül’e kadar uzatıldığı Moldova’da, 10 bin 507 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmıştı.

Haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçen günlük vaka sayısı, temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlamıştı.

- Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 177 artarak 73 bin 208, ölü sayısının ise 5 artışla 721’e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkede 33 kişinin iyileştiği ve böylece sağlığına kavuşanların sayısının 71 bin 916 olduğu belirtildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 571 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus’ta nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmişti.

Temmuz başında 200’ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, geçen ay 100’ün altında görülmüştü.

- Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 139 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 37 bin 557'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısının 128 artarak 34 bin 965'e ulaştığı Azerbaycan'da, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 artarak 552 oldu.

Bugüne kadar 973 bin 838 testin yapıldığı ülkede, 2 bin 40 kişinin tedavisi sürüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 174 artarak 44 bin 281, ölü sayısının 2 artarak 358'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 231 artarak 41 bin 825'e ulaştığı ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 98 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, geçen haftadan beri günlük vaka sayısı 300 civarında kaydediliyor.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 36 artarak 8 bin 860'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 34 kişinin taburcu edilmesiyle iyileşen sayısı 7 bin 650'ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 70 can kaybının yaşandığı ülkede, 1140 kişinin tedavisi sürüyor.