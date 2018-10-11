Avrasya zirvesine 'terör, ulusal para, göç' damgasını vurdu

Avrasya coğrafyasındaki 39 ülkenin temsilcilerini bir araya getiren Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı kapsamında hazırlanan ortak bildiride, terörle etkin mücadele, ulusal paralarla ticaretin teşvik edilmesi ve düzensiz göçe daha fazla önem verilmesi vurgulandı.

Antalya'da 7 Ekim Pazar günü ikili görüşmelerle başlayan toplantı, pazartesi günü "hoş geldiniz resepsiyonu" ve salı günü 3 oturumla devam etti. Aynı gün ortak bildirinin açıklanmasıyla toplantı sona erdi. Toplantı için Antalya'ya gelen katılımcılar, dün ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşliğinde Perge Antik Kent ile Antalya Arkeoloji Müzesi'ni gezdi, yat turuna katıldı.

Ortak bildiride öne çıkan başlıklar

Avrasya'da uluslararası iş birliği, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularının ele alındığı toplantıda özellikle terörle etkin mücadele, ulusal paralarla ticaretin teşvik edilmesi, sığınmacılar ile düzensiz göçün sorunları ve çözümlerine ilişkin konular ortak bildiride detaylı bir şekilde yer aldı.

Ekonominin baskı aracı olarak kullanılmasının sakıncalarının vurgulandığı bildiride, terörle mücadelede ırk, din, dil ayrımı gözetmeksizin, çifte standart oluşturmadan tek sesle teröre karşı çıkılması gerektiği belirtildi.

Ticaret, üretim, madencilik, altyapı, teknoloji, inovasyon gibi konularda yeni iş birliği alanlarının oluşturulmasına ilişkin kararın da yer aldığı bildiride çevre, iklim değişikliği, küresel ısınma konularında da tavsiye kararları alındı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Moon Hee Sang ve Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin başta olmak üzere toplantı kapsamında 12 resmi ikili görüşme gerçekleştirdi, TÜRKPA mini zirvesine katıldı.

Ayrıca Yıldırım ile Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin arasında gerçekleşen ikili görüşmede, iki ülkenin meclisi arasında üst düzey ortak komisyon kurulması için mutabakata varıldı ve taraflar arasında iyi niyet beyanı protokolü imzalandı.

"Çok verimli bir toplantı oldu"

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin başarılı bir toplantıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Geniş katılımlı ciddi bir toplantı gerçekleştirildiğini vurgulayan Bak, "Avrasya coğrafyası açısından çok verimli bir toplantı oldu. Ticarette yerel paraların kullanılması, terörle etkin mücadele, mülteciler, ekonomik iş birliği ve çevre konularında önerilerimiz baz alınarak sonuç bildirgesine yansıdı. Ülkelerin de önemli katkıları oldu." diye konuştu.

"Yakın zamanda batı Avrupa da bu trene binecektir"

TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Cemalettin Tüney, Türkiye'nin ev sahipliğinde üçüncüsü gerçekleştirilen toplantının geniş katılımlı olduğunu ve çok verimli geçtiğini belirtti.

Avrupa, Balkan, Orta Asya, Uzak Doğu ülkelerinden katılımın fazla, batı Avrupa'dan ise az olduğunu ifade eden Tüney, toplantılar güçlü bir şekilde devam ettiği takdirde batı Avrupa ülkelerinin de bu trene bineceklerine inandığını bildirdi.

"Bir araya gelmeyen ülkeler Türkiye'de buluştu"

Bu tür toplantıların tarafların kendilerini bilmeleri, tanımaları, bir uzlaşma zemini yakalamaları açısından önemli olduğuna işaret eden Tüney, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu coğrafyada özellikle Türkiye'nin doğusundaki ülkeler dikkate alındığında meselelerini uzlaşma yoluyla halletme kültürü ya da uzlaşma masasına getirme kültürü biraz az. Parlamenter diplomasi açısından bunu söylüyorum. Bu tür toplantılar uzlaşma zemini geleneğini de kazandırıyor. Ekonomik, siyasi pek çok konuyu uzlaşma alanlarında konuşabiliyoruz. Başka bir yerde bir araya gelmeyen ülkelerin burada bir araya gelmeleri önemli bir kazanım. Türkiye'nin de birleştiriciliğini gözardı etmemek lazım."