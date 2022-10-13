Avrupa Adalet Sistemleri Raporu'nda Türkiye'nin iyi hizmet örneklerine yer verildi

Avrupa Konseyine üye ülkelerin yargı sistemlerini inceleyen CEPEJ'in 2022 raporu yayımlandı. Türkiye'nin de arasında bulunduğu üye ülkelerin yargı sistemlerinin işleyişinin çeşitli yönlerden karşılaştırıldığı raporda, yargının örgütlenmesi ve iş yükünün yönetilmesine ilişkin eğilimler ile yargının verimliliğini iyileştirmek üzere yapılan güncel çalışmalara yer verildi.

CEPEJ'in hazırladığı raporun Türkiye bölümünde, son yıllarda Türkiye'deki hakim, savcı ve yargı personeli sayısında önemli bir artış gözlemlendiği, üst mahkemelerde görev yapan kadın hakim oranının oldukça yüksek olduğu kaydedildi.

Raporda, Türkiye'de 100 bin kişiye düşen ilk ve ikinci derece mahkeme sayısının Avrupa ortalamasının üzerinde olduğu, bunun yanı sıra aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerde ilk derece ihtisas mahkemelerinin sayısında artış yaşandığı belirtildi.

Yaşanan artışın, adalete erişimi güçlendirdiğine işaret edilen raporda, çocuk dostu adliyelerin varlığına vurgu yapılarak Türkiye'de adli görüşme odalarının bulunmasının önemli olduğu ifade edildi.

- UYAP'A OLUMLU PUAN

Yargı sistemlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının özel olarak incelendiği raporda, Türkiye, yargıda teknolojinin kullanımında veri sunan 47 ülke arasında 4'üncü sırada gösterildi. Ayrıca raporda, Türkiye'nin bu alanda kullanıcı dostu uygulamaları hayata geçirerek adalete erişimi güçlendirdiği vurgulandı. Bunun yanı sıra Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), ortalamanın üzerinde puanlandırılarak 10 üzerinden 9,1 puan aldı.

Raporda, özellikle ceza yargılamasında uzlaştırma kurumunun başarısına işaret edilerek uzlaşma kapsamında ele alınan ve uzlaşma ile sonuçlanan dava sayısının en çok Türkiye'de görüldüğü ifade edildi.

CEPEJ'in raporunda, Yargıtayda uygulanmaya başlanan sistem sayesinde, uzun süre bekleyen dosyaların öncelikle ele alındığı, bu nedenle Yargıtayda bekleyen dosya sayısının önceki döneme göre önemli miktarda azaldığı kaydedildi.