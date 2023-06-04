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Avrupa Alevilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''hayırlı olsun'' mesajı

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni görev süresinin hayırlı olmasını diledi.

AA4 Haziran 2023 Pazar 01:14 - Güncelleme:
Avrupa Alevilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''hayırlı olsun'' mesajı
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Abbasoğlu, yazılı açıklamasında, bir arada ve bir olmanın bu ülkeyi çok önemli başarılara ulaştıracağını belirtti.

Birliği, beraberliği bozmak ve bunu Alevi-Sünni meselesi üzerinden yapmak isteyen çok kişi, kurum ve parti olacağını dile getiren Abbasoğlu, bu ülkede yaşayan her bir Alevi'nin barıştan ve sevgiden yana olduğunu ifade etti.

Abbasoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yüzyılda felsefesini barış ve sevgiden yana kullanmasının ülkede yaşanabilecek birçok ayrışmanın önüne geçeceğini vurgulayarak, "Seçimler bitmesine rağmen hala seçim psikolojisinde olan partiler ellerindeki her türlü ayrışmayı kullanacaktır. Bu yüzden biz Aleviler buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Hükümetten talebimiz, Alevilerin hak ve taleplerinin daha fazla karşılanmasını sağlamak. Yeni yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İsmet Abbasoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni görev süresinde başarılar diledi.

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