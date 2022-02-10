Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,6 ve yıllık ise yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.
Böylece ülkede yıllık enflasyon 40 yılın zirvesindeki yerini korudu.
ABD Başkanı Joe Biden, fiyat artışlarına karşı ellerindeki her aracı kullandıklarını belirterek, enflasyonun bu yıl sonunda azalmasının beklendiğini bildirdi.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 düşerek 472,35 puana geriledi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,46'lık değer kaybı ile 7.101,55 puandan kapandı.
Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 artarak 7.672,40 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 15.490,44 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,47'lik artışla 1,148 seviyelerinden işlem görüyor.