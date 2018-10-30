Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nden Tema İstanbul’a 6 Ödül

Mesa, Artaş, Kantur – Akdaş ortaklığıyla hayata geçirilen Türkiye’nin ilk master planlı özel sektör gayrimenkul projesi Tema İstanbul, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde (European Property Awards – EPA) 6 kategoride ödüle layık görüldü. Tema İstanbul Ortak Girişimi inşası ve satışı devam eden etabı Tema İstanbul Bahçe ve Tema World ile “Avrupa’nın En İyi Konut Projesi”, “Avrupa’nın En İyi Karma Projesi”, “Avrupa’nın En İyi Eğlence Parkı” ve “Avrupa’nın En İyi Eğlence Parkı Mimarisi” ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca en iyi konut dalında 5 yıldız ödülüne layık görülen Tema İstanbul Bahçe, Türkiye'yi Avrupa kıtasındaki benzer projelerle Avrupa'nın En İyi Konut projesi yarışması için jüri tarafından özel olarak davet edildi.

İKİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜYLE BAŞARISINI TAÇLANDIRDI

Dört kategoride ödül alan Tema İstanbul, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri jürisi tarafından iki özel ödüle daha layık görüldü. Tema İstanbul Genel Müdürü Aydın Ayçenk; “Tema İstanbul, master planıyla, mimarisiyle, bölge geneliyle bütünleşmesi ve katma değer sağlamasıyla İstanbul’un gelişiminde örnek teşkil edecek nitelikte bir proje. Bu anlamda Türk inşaat sektörünün de dünyadaki sembol projesidir. Bugüne dek katıldığımız tüm uluslararası fuar ve tanıtım organizasyonlarında büyük ilgi gördük. Bu noktada gayrimenkul sektörünün en prestijli ödüllerinden EPA’dan da ikisi jüri özel ödülü olmak üzere toplam altı ödül almamız da bunun en büyük göstergesidir. Ülkemize böylesine değerli bir proje kazandırmaktan ve bu projeyle Avrupa’da ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz.” dedi. TEMA İSTANBUL BAHÇE’DE FIRSATLAR SÜRÜYOR İstanbul’un planlı gelişen bölgelerinden Atakent’te hayata geçirilen Tema İstanbul’un az katlı bloklardan oluşan konut ve eğlence parkı etabı Tema İstanbul Bahçe’de farklı tiplerde dairelerin satışı alternatif ödeme planlarıyla devam ediyor. Estetik mimarisi, geniş balkonlu daireleri, bahçe manzaraları ile daha fazlasını talep eden konut alıcılarına hitap eden Tema İstanbul Bahçe, bölgede ihtiyaç duyulan butik yaşamı akılcı çözümlerle sunuyor. Büyüklükleri 79 metrekare ile 216 metrekare arasında değişen “Tema İstanbul Bahçe” etabında 1+1’den 4+1’e 363 daire yer alıyor. Aile odaklı konut projesi özelliğiyle markalı konut sektöründe özel bir yer edinen Tema İstanbul, “Tema İstanbul Bahçe” etabında da en yaşanabilir proje niteliğini arttırarak sürdürüyor. Kanal İstanbul hattına komşu konumuyla değerini katlayan Tema İstanbul Bahçe, ayrıcalıklı yaşam imkanlarına ek olarak yüksek yatırım değerine de sahip.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM bağlantı yolları, Metro, Hastaneler ve Yeni Havalimanı gibi dev projelerin çevrelendiği bölgede yer alan Tema İstanbul, konumunun yanı sıra donatılarıyla da yatırımcısına cazip fırsatlar sunuyor. Yüksek standartlarda geliştirilen ve sektöründe referans olan Tema İstanbul, toplamda 1,5 milyon metrekare arsa alanı üzerine konumlanıyor. Konutlardan özel okullara, eğlence – bölge parkından alışveriş alanlarına kadar kapsamlı fonksiyonlarla bezenen projede, konut yatırımcıları sadece ev sahibi olmakla kalmıyor ayrıca büyük bir kompleksin parçası olma fırsatı yakalıyor.