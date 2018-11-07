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Avrupa hava trafiğini Türkiye büyüttü

Türkiye, hava trafiğindeki gecikmelerin azaltılmasındaki çalışmalarıyla, Avrupa ağ yönetimi listelerinde ilk sıraya yerleşti.

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Avrupa Havacılık Emniyeti Teşkilatı’nın (Eurocontrol) raporuna göre, Türkiye, 1 Nisan-30 Eylül döneminde geçen yılın aynı aralığına göre yüzde 8.4 büyümeyle Avrupa hava trafiğine en fazla katkı sağlayan ülke oldu.

Raporda, teşkilat ağı içinde hava trafik akış yönetimindeki gecikme oranının geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreği için yüzde 79 arttığı, Türkiye'nin ise aynı dönemde uçuşlarda yaşanan gecikmelerde yüzde 47.3 azalma sağladığı belirtildi. Bu oran tüm Avrupa uçuş ağı içinde yüzde 1.7'lik gecikmeye tekabül etti. 

Türk hava sahasını kullanan havayolu şirketlerinden tahsil edilen yol ücretlerinin, Avrupa yol ücretleri/uçuş gelirlerine en fazla katkı sağlayan ilk 10 havayolu içinde THY'nin ilk sırada yer aldığı belirtilen raporda, bu sahada hava trafiğindeki toplam 193,6 milyon euroluk gelirin yüzde 39,6'sının THY tarafından sağlandığı bildirildi. 

(Güneş)

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