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Avrupa Konseyi heyetinden ailelere ziyaret: Annelerin acısının sona ermesine katkı sağlamak isteriz

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, Kongre İzleme Komitesi Sekreteryasından Stephanie Poirel, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Kongre Bağımsız Uzman Grubu Başkanı Angel Mauel Moreno Molina HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

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Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu eş raportörleri olarak yerel demokrasinin durumunu incelemek üzere Türkiye’de bulunduklarını belirten Wienen, ziyaret kapsamında resmi makamlarla görüşmelerinin olduğunu söyledi. 

KATKI SAĞLAMAK İSTERİZ 

Wienen, “İçişleri Bakan Yardımcısıyla görüşmemiz oldu. Bunun dışında bugün ilinizde gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında vali ile görüştük. Her tarafla görüşüyoruz, her tarafı dinlemeye gayret gösteriyoruz. Bu ziyareti tamamladıktan sonra raporumuzu kaleme alacağız. Ziyaret kapsamında ayrıca Diyarbakır’daki HDP il binası önünde bulunan anneleri de ziyaret etmek istedik. Annelerin yakarışlarını, acılarını dinledik, kulak verdik. Bizim görevimiz yerel yönetimlerin durumunu tespit etmek, resmini çekmek fakat tabi ki bu büyük acıyı, bu yakarışı biz de dinledik. Bunu ileteceğiz, aktaracağız. Onların durumunun iyileşmesi, acılarının sona ermesine katkı sağlamak isteriz. Tabi bizim doğrudan yapabileceğimiz bir şey yok” dedi. 

BELGE VE BİLGİ TOPLUYORUZ 

Ailelerin çocuklarını HDP ve PKK ortak kaçırdığı sözlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Wienen, “Bu iddiaları ve şikayetleri ben de duydum biliyorum haberim var. Ancak şu anda bir şey söyleyecek durumda değilim. Resmin tamamını anlamaya çalışıyoruz, belge, bilgi topluyoruz. Ham izlenimlerimi paylaşmam doğru olmaz. Bir ikinci ziyaretimiz daha olacak o ziyareti de tamamladıktan sonra ayrıntılı bir bilgi sahibi olmuş olacağız. Ancak o zaman belki ne yapılabilir ile ilgili bir şey söyleyebilirim” diye konuştu. 

Heyet yaptıkları görüşmeler açıklamaların ardından HDP il binası önünden ayrılırken, yapacakları çalışmaların sonunda rapor hazırlayıp kamuoyu ile paylaşacakları öğrenildi. 

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