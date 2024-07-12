İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2024 Cuma / 6 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9834
  • EURO
    35,8037
  • ALTIN
    2559.29
  • BIST100
    11024.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Avrupa Müslümanları hep ötekileştirdi'' Srebrenitsa'dan Gazze'ye!
Güncel

''Avrupa Müslümanları hep ötekileştirdi'' Srebrenitsa'dan Gazze'ye!

Sırplar, 1995 yılında Birleşmiş Milletler'in Bosna Hersek'te güvenli bölge ilan ettiği ve Hollandalı askerlerin koruduğu Srebrenitsa'da katliam yaptı. 8 binin üzerinde genç ve yetişkin erkeği acımasızca öldürüldü. Bugün ise Gazze'de işgalci İsrail soykırıma devam ediyor. Peki dünya soykırımlara karşı sessizliğini korumaya neden devam ediyor? Neden kimse sesini çıkarmıyor? Detaylar haberimizde...

12 Temmuz 2024 Cuma 00:32 - Güncelleme:
''Avrupa Müslümanları hep ötekileştirdi'' Srebrenitsa'dan Gazze'ye!
ABONE OL

Sırplar Srebrenitsa'da Bosna Hersek savaşı sürecindeki en büyük soykırımı gerçekleştirdi. 8 binden fazla Boşnak, Sırp askerleri tarafından katledildi, toplu mezarlara gömüldü.

Aradan çeyrek asırdan fazla geçti. Yüzlerce soykırım kurbanının hala cenazesi kayıp, mezarı belli değil.

Her yıl bölgede yürütülen kazılarda toplu mezarlarda bulunan kemikler kimlikleri belirlendikten sonra Potoçari'deki Anıt Mezarlığı'na defnediliyor.

Bugün ise geçen onca zamana rağmen soykırımlar devam ediyor. İşgalci İsrail Gazze'de 7 Ekim'den beri binlerce masumu şehit ederek tarihin en büyük soykırımlarından birine imza atıyor.

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen dünya soykırıma karşı üç maymunu oynamaya neden devam ediyor? Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Yahya Muhasilovic değerlendirdi.

KAPANMAYAN YARA: SREBRENİTSA SOYKIRIMI

BM'nin sivillerin olduğu bölgeyi koruması gerektiğini belirten Saraybosna Üni. Öğr. Üy. Yahya Muhasilovic,"Aralarında öldürülen yaşlılar, çocuklar ve kadınlar da var. BM'le Sırp askerlerinin birlikte oynadıkları bir oyundu. Bizim Boşnaklar maalesef BM'ye ve onların güçlerine inanmış oldular ve sonunda kandırıldılar." dedi.

"AVRUPA MÜSLÜMANLARI HEP ÖTEKİLEŞTİRDİ"

Batı'nın soykırımlara karşı geçmişten bu yana tutumunu hatırlatan Muhasilovic, "Avrupa, İslamiyet'i ve Müslümanları medeniyet olarak hep ötekileştirdi. Avrupa, kendi kıtasını Hristiyan kıtası olarak görüyor.

Avrupa gözünde Boşnakların tek günahı vardı o da Müslüman olmaları." ifadelerini kullandı.

SREBRENİTSA'DAN GAZZE'YE, SOYKIRIM SÜRÜYOR

Uluslararası sistemlerinin Batı'nın kontrolünde olduğunu hatırlatan Muhasilovic, "Eğer Batı hakikaten Müslümanların canlarını düşünüyorsa şu an Gazze'deki savaşı durdurur." şeklinde konuştu.

  • soykırım
  • Srebrenitsa
  • Gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.