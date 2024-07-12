Sırplar Srebrenitsa'da Bosna Hersek savaşı sürecindeki en büyük soykırımı gerçekleştirdi. 8 binden fazla Boşnak, Sırp askerleri tarafından katledildi, toplu mezarlara gömüldü.

Aradan çeyrek asırdan fazla geçti. Yüzlerce soykırım kurbanının hala cenazesi kayıp, mezarı belli değil.

Her yıl bölgede yürütülen kazılarda toplu mezarlarda bulunan kemikler kimlikleri belirlendikten sonra Potoçari'deki Anıt Mezarlığı'na defnediliyor.

Bugün ise geçen onca zamana rağmen soykırımlar devam ediyor. İşgalci İsrail Gazze'de 7 Ekim'den beri binlerce masumu şehit ederek tarihin en büyük soykırımlarından birine imza atıyor.

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen dünya soykırıma karşı üç maymunu oynamaya neden devam ediyor? Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Yahya Muhasilovic değerlendirdi.

KAPANMAYAN YARA: SREBRENİTSA SOYKIRIMI

BM'nin sivillerin olduğu bölgeyi koruması gerektiğini belirten Saraybosna Üni. Öğr. Üy. Yahya Muhasilovic,"Aralarında öldürülen yaşlılar, çocuklar ve kadınlar da var. BM'le Sırp askerlerinin birlikte oynadıkları bir oyundu. Bizim Boşnaklar maalesef BM'ye ve onların güçlerine inanmış oldular ve sonunda kandırıldılar." dedi.

"AVRUPA MÜSLÜMANLARI HEP ÖTEKİLEŞTİRDİ"

Batı'nın soykırımlara karşı geçmişten bu yana tutumunu hatırlatan Muhasilovic, "Avrupa, İslamiyet'i ve Müslümanları medeniyet olarak hep ötekileştirdi. Avrupa, kendi kıtasını Hristiyan kıtası olarak görüyor.

Avrupa gözünde Boşnakların tek günahı vardı o da Müslüman olmaları." ifadelerini kullandı.

SREBRENİTSA'DAN GAZZE'YE, SOYKIRIM SÜRÜYOR

Uluslararası sistemlerinin Batı'nın kontrolünde olduğunu hatırlatan Muhasilovic, "Eğer Batı hakikaten Müslümanların canlarını düşünüyorsa şu an Gazze'deki savaşı durdurur." şeklinde konuştu.