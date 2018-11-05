Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi, Japonya ile AB arasında yapılan ticaret anlaşmasına onay verilmesi tavsiyesinde bulundu Avrupa Parlamentosu (AP) Ticaret Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşmasının onaylanmasını tavsiye etti.