Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu üyeleri yarın TBMM'yi ziyaret ederek
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu üyelerinden oluşan heyet yarın Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel ile görüşecek.
- AA
Türkiye'ye üç günlük ziyaret gerçekleştirecek heyet, temasları kapsamında Meclisi ziyaret edecek.
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Karayel ile bir araya gelecek olan heyet, Meclis'teki FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan yerleri de gezecek.
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