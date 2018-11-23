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Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu üyeleri yarın TBMM'yi ziyaret ederek

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu üyelerinden oluşan heyet yarın Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel ile görüşecek.

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Türkiye'ye üç günlük ziyaret gerçekleştirecek heyet, temasları kapsamında Meclisi ziyaret edecek.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Karayel ile bir araya gelecek olan heyet, Meclis'teki FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan yerleri de gezecek.

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