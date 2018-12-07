Avrupa Parlementosu'nun konferansı terör örgütü PKK'nın şovuna dönüştü

Toplantıya eski milletvekili Akın Birdal, İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın avukatı İbrahim Bilmez, Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Hukukçular Birliği (ELDH) Genel Sekreteri Thomas Schmidt, İtalya Daimi Halk Mahkemesi Genel Sekreteri Gianni Tognoni katıldı. Türkiye’nin arananlar listesinde bulunun terör elebaşlarından Zübeyir Aydar da konferansın konuşmacıları arasındaydı ancak PKK’lı Aydar, Türkiye’nin sert tepkisi ve diplomatik girişimleri sonucu toplantıya alınmadı.

İFTİRA ARDI ARDINA

Skandal toplantıda konuşan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, teröristbaşı Öcalan’ı savunarak Türkiye’nin ‘kendi kanunlarını uygulamadığını’ iddia etti. Öcalan’ın tecrit altında olduğunu iddia eden Türkdoğan, “Eğer İmralı’daki sorun çözülemezse, diğer cezaevlerindeki sorunların çözüleceğine inanmıyorum” dedi. İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri ise Türkiye sokaklarında herkesin işkenceye maruz kalma riski olduğu yalanına başvurdu. Türkiye’de işkence yapıldığını iddia eden Yoleri, “Sanki 80’lerdeki klasik işkence aletlerini saklamışlar ve yeniden kullanmaya başlamışlar gibi anlatımlarla karşılaştık” ifadelerini kullandı.

HAKARETTE SINIR YOK

PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın avukatlığını yapan İbrahim Bilmez ise PKK propagandasına Brüksel’de de devam etti. “Türkiye artık bir hukuk devleti değil, bir kanun devleti değil” ifadelerini kullanan Bilmez, teröristbaşına İmralı’da tecrit uygulandığını iddia etti. Brüksel’deki konferansa konuşmacı olarak katılan İtalya Daimi Halklar Mahkemesi Genel Sekreteri Gianni Tognoni de PKK şovuna dönüşen toplantıda Erdoğan için ‘diktatör’ yaftasını kullandı. Küstahlıkta sınırı aşan Tognoni, “Türkiye, Avrupa için jeopolitik bir sorun oldu. Ama kimse burada yaşananlar için bir sorun yaratmıyor” diye konuştu.

(YeniŞafak)