''Avrupa, Türk sağlık çalışanlarını kendi ülkelerine çekmeye çalışabilir''

18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:35 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:35

Türkiye sağlık sitemi ve yetişmiş personeli ile tüm dünyanın gıpta ile baktığı bir konuma geldi. Özellikle Kovid-19 ile mücadele verilen üstün başarı birçok ülkenin dikkatini çekiyor. Kendi ülkelerindeki sağlık açığı kapatmak isteyen bazı gelişmiş ülkeler ise gözünü sağlık çalışanlarımıza dikti. Polis Akademisi hazırladığı raporda buna dikkat çekti.

YÜKSEK ÜCRET VE FIRSAT!

Yeni Şafak'ın haberine göre, Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan raporda, Türkiye’nin yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı başarılı mücadelesinde ön safta yer alan Türk sağlık çalışanlarının, salgın sonrası gelişmiş ülkeler tarafından yüksek ücret ve uygun fırsatlar sunularak çekilmeye çalışılabileceği uyarısı yapıldı.

POLİS AKADEMİSİ UYARDI

Salgını kendi imkanlarıyla kontrol altına almaya çalışan devletler için salgın sonrası dönemde, uluslararası mekanizmalara güvenmekten ziyade kendi kendilerine yetme davranışının daha rasyonel bir seçenek olarak belirmesinin ihtimal dâhilinde olduğuna işaret edilen raporda, Türk dış politikasının kurumsal güvenlik garantilerine gereğinden fazla yaslanmaması ve kırılgan ittifaklar sistemine hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR

Kovid-19 sürecinin, Türk dış? politikası açısından ortaya çıkardığı diğer fırsat ve tehditler şöyle sıralandı: “Türkiye, salgın ile mücadele sürecini başarılı bir şekilde yönetmektedir. Başarıda, gelişmiş teçhizat ve altyapıyla donatılmış sağlık sistemi ve iyi eğitim almış tecrübeli sağlık personelinin kalitesi belirleyici olmaktadır. Dikkat çeken başarılı tecrübe neticesinde, salgın sonrasında Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkeler, Türk sağlık çalışanlarını yüksek ücretler ve uygun fırsatlar sunarak çekmeye çalışabilirler. Sağlık güvenliğinde yakalanan başarılı konumun korunabilmesi için sağlık sektöründe iş gücünü tutabilecek önlemlerin alınması ihtiyacı doğabilir.

TÜRK DIŞ POLİTİKASININ HAREKET ALANINI GENİŞLETEBİLİR

Türkiye’nin salgınla mücadele kapsamındaki dış yardımlara devam etmesi yerinde olacaktır. Devletlerin salgınla mücadelede yalnız kaldığı bu dönemde, yapılan yardımlar önemli yumuşak güç araçlarına dönüşebilir. Salgın kapsamında AB kurumlarıyla sorunlar yasayan İtalya, İspanya başta olmak üzere AB ülkeleriyle salgın diplomasisi yoluyla ilişkilerin geliştirilmesi önemlidir çünkü bu durum ilerleyen dönemlerde Avrupa ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz jeopolitiği minvalinde Türk dış politikasının hareket alanını genişletebilir.

SİYASİ VE İKTİSADİ YARARLAR SAĞLAYACAK

Gıda üretimi ve tedariki meselesinin stratejik bir mesele olarak ele alınması, Türkiye’ye gelecekte siyasi ve iktisadi yararlar sağlayacaktır. Türkiye’nin etrafında oluşacak başarısız devletlerdeki otorite boşluğunun terör örgütlerince fırsata çevrilme riski mevcuttur. Böyle bir gelişmeye yönelik şimdiden önleyici planlamalar yapılması gerekmektedir.”

YENİ SOĞUK SAVAŞ



Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan raporda AB ile ilgili şu tespite yer verildi: “AB bu süreçte en ağır hasarı alan aktörlerden biri olacak. Üyelerin sınırları kapatmaları ve birbirlerinin yardımlarına el koyması, AB’nin bir değerler ailesi olmaktan ziyade çıkar birliği olduğunu göstermiştir. ABD ve Çin ise Kovid-19’u propaganda aracı olarak kullanıyor. Yeni soğuk savaş? başlayabilir.”