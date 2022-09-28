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Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na Türkiye damgası!

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda, Ümit Milli Takımı'mız 5 madalya kazandı.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 21:48 - Güncelleme:
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 5 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre organizasyona, 4 sıklette yapılan müsabakalarla devam edildi.

Milli tekvandocular, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti.

Kadınlar 57 kiloda Özge Özbey altın madalya kazandı. Kadınlar +73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar gümüş, aynı kiloda Ayselnur Sağlık ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 74 kiloda Cemil Tarık Altıngöz gümüş, aynı kiloda Kadir Şantaş ise bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın üçüncü gününde 4 sıklette müsabakalar yapılacak.

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