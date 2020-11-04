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Avrupa'da ilk üçe girdi: Türkiye'de en fazla uçuş İstanbul Havalimanı'ndan

Geçtiğimiz hafta günde ortalama 520 trafik sayısıyla Türkiye'de en fazla uçuş gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı 3 Kasım Salı günü 452 uçuşla Avrupa'da en yoğun üçüncü trafiğe sahip oldu.

DHA04 Kasım 2020 Çarşamba 14:00 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 14:00
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol)’ün hazırladığı rapora göre İstanbul Havalimanı, Amsterdam Schiphol ve Londra Heathrow Havalimanları’ndan sonra en fazla uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu. Geçtiğimiz hafta günde ortalama 520 hareket sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, Türkiye’de en fazla uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu. 3 Kasım Salı günü verilerine göre ise İstanbul Havalimanı, 452 uçuşla Avrupa’da en yoğun trafiğe sahip üçüncü havalimanı oldu. Raporda ayrıca Türk Hava Yolları da gerçekleştirdiği 541 sefer ile aynı gün Avrupa’da ilk sırada yer aldı.

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