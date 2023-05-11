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Avrupa'da kullanılan oy pusulaları Türkiye'ye doğru yola çıktı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Almanya'nın çeşitli temsilcikleri ile çevre ülkelerde kullanılan oy pusulaları Köln/Bonn Havalimanından uçakla Türkiye'ye gönderildi.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 02:00 - Güncelleme:
Avrupa'da kullanılan oy pusulaları Türkiye'ye doğru yola çıktı
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Amsterdam, Anvers, Brüksel, Deventer, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Kassel, Köln, Lüksemburg, Mainz, Münster ve Rotterdam seçim bölgelerinde kullanılan oyların bulunduğu çuvallar, kara yoluyla Köln'e getirildi.

Çuvallar konsolosluk görevlileri ve siyasi parti temsilcilerinin gözetiminde kargo konteynerlere konularak Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağına yüklendi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, "Misyonlarımızdan, başkonsolosluklarımızdan ve Lüksemburg Büyükelçiliğimizden seçim torbaları geldi ve komisyon üyelerinin şahitliğinde uçağa yüklendi. Bunlar tutanak altına alındı ve imzalar atılarak gönderildi." dedi.

Oy pusulalarının yüklendiği uçak gece geç saatlerde Türkiye'ye doğru yola çıktı.

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