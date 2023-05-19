Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na 2. tur için destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.

Seçimler, 50+1 kuralından ödolayı ikinci tura kaldı. Millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa giderek iradesini sandığa yansıtacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN MİLLİYETÇİ DÖNÜŞÜMÜ

Kılıçdaroğlu benimsediği ikiyüzlü siyaseti sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha ortaya çıktı. İlk tur öncesi HDP ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı mağlubiyetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video ile milliyetçi tabandan oy alabilmek için adeta kıvrandı ancak gerçek bir kez daha ortaya çıktı.

AVRUPA'DAKİ PKK'LILARDAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

A Haber'de yer alan habere göre; PKK'nın Avrupa Seçim Koordinasyonu adına açıklama yapan isimler açık açık Kılıçdaroğlu'na destek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal ifadelerle suçlayan HDP'liler, terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

KCDK-E Eş Başkanı Fatoş Aksungur, AK Parti ve MHP'nin seçimi kazanamadığını iddia ederek Başkan Erdoğan'ı diktatör ilan etti. Aksungur, "Tam tersi hile ile baskı ile Erdoğan tekrar diktatör olamamıştır. Bu da Kürt halkının iradesi ile gerçekleşmiştir. Kürdistan halkı Türkiye halkına da demokrasi dersi vermiştir." şeklinde bölücü ifadeler kullandı.

"DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

HDP'li Zübeyde Zümrüt ise Kürtçe yaptığı açıklamada, "21 yıllık iktidara Kürt halkı ve dostları gerçekleşen seçimlere sandıkta en büyük cevabı verdi. Önümüzde ikinci tur seçimleri var. İkinci turda 20 Mayıs'tan 24 Mayıs'a kadar Avrupa'da oy kullanma işlemleri gerçekleşecek. Avrupa'daki oy kullanımına birinci turdan daha fazla çalışarak yaklaşmamız gerekiyor." dedi.

HDP'nin Almanya'daki uzantısı KON-MED Eşbaşkanı Engin Sever ise skandal ifadeler kullandı.

"ÖZGÜR KÜRDİSTAN İÇİN KAZANACAĞIZ"

Terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve sözde Kürdistan'ın özgürlüğü için kazanacaklarını iddia eden Sever, "Kazanacağız. Bunun başka bir alternatifi yok. Özgür yaşam için kazanacağız. Özgür önderlik için kazanacağız. Özgür gerilla için kazanacağız. Özgür Kürdistan için kazanacağız." ifadeleriyle Erdoğan'a karşı sandığa gidilmesi çağrısı yaptı.

Huri Karayel ise Avrupa'daki destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı.

KANDİL AÇIK AÇIK DESTEK MESAJI VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının kesinleşmesinin ardından PKK'nin siyasi kolu HDP ile açık temasa başlamış ve peşi sıra destek açıklamaları gelmişti.

CHP tarafı özerkliği getireceğiz vadinde bulunurken Kandil'de yuvalanan Murat Karayılan'dan Cemil Bayık'a Bese Hozat'a ve Duran Kalkan'a kadar teröristbaşları açık açık 7'li koalisyona ve Kılıçdaroğlu'na destek vermişti.