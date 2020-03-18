İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4001
  • EURO
    7,0684
  • ALTIN
    314.819
  • BIST100
    86777.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Avrupa'dan dönen vatandaşlar karantinaya alınmaya devam ediyor
Güncel

Avrupa'dan dönen vatandaşlar karantinaya alınmaya devam ediyor

Avrupa'dan dönen vatandaşlar Kocaeli'ye getirilmeye başlandı. 5 otobüsle gelen 164 vatandaş, İzmit ilçesindeki Canfeda Hatun Yurdu'na yerleştirildi.

IHA18 Mart 2020 Çarşamba 07:29 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 07:29
ABONE OL

Korona virüs nedeni ile Avrupa’dan Türkiye’ye dönen vatandaşlar Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurtlarında 14 günlük karantinaya alınmaya devam ediyor. Uçakla İstanbul Havalimanı’na getirilen 164 vatandaş ise otobüslerle Kocaeli’ye getirildi. Vatandaşlar karantinaya alınmak üzere İzmit ilçesinde bulunan Canfeda Hatun Yurt Müdürlüğü’ne getirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yurtta vatandaşlar gerekli testler yapılarak kendileri için hazırlanan tek kişilik odalara yerleştirildi.

Kocaeli’de bulunan yurtlara toplam 869 vatandaşın yerleştirileceği öğrenildi.

72 gün geride kaldı... Gülistan'dan hala iz yok

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

F-35 motoru için 320 milyon dolarlık yeni sözleşme
F-35 motoru için 320 milyon dolarlık yeni sözleşme

F-35 motoru için 320 milyon dolarlık yeni sözleşme

Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi
Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi

Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi

ABD ve Çin, Türk şirketinin peşinde! Koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandı
ABD ve Çin, Türk şirketinin peşinde! Koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandı

ABD ve Çin, Türk şirketinin peşinde! Koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandı

Bu kan grubuna sahip olanlarda koronavirüse yakalanma riski daha fazla
Bu kan grubuna sahip olanlarda koronavirüse yakalanma riski daha fazla

Bu kan grubuna sahip olanlarda koronavirüse yakalanma riski daha fazla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.