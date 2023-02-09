Avrupa'dan Türkiye'ye taziye mesajları

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iuohannis, hayatını kaybedenlere taziyelerini iletmek için Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Burada açılan taziye defterini imzalayan Ioahannis, şunları kaydetti:

"Depremzedelere yardım için kampanyalar başlatılırken, çalışmalara destek için ekipler de deprem bölgesine gidiyor. Türkiye'yi vuran bu depremlerden etkilenen binlerce depremzede ve aileleriyle birlikte, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Romanya, Türkiye ile dayanışma içindedir. Ekiplerimiz ve tıbbi personelimiz hayatta kalanları aramak ve onlara yardım etmek için zaten oradalar. Bu derin üzüntü anında Türk milletinin gücü galip gelecektir."

- İsveç Başbakanı'ndan başsağlığı mesajı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Açılan taziye defterini imzalayan Kristersson, "Türkiye'de meydana gelen deprem sonrası hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türkiye halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Düşüncelerim yaralıların aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel de AA muhabirine, "Başbakan Sayın Ulf Kristersson, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyükelçiliğimizde açılan taziye defterini imzalamıştır. Acımızı paylaşan Sayın Başbakan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

- AB Yüksek Temsilcisi: "Dayanışmamıza güvenebilirsiniz"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'ne giderek deprem felaketi nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı.

Başsağlığı dileklerini ileten Borrell, "AB'nin güçlü dayanışmasına güvenebilirsiniz. Bu trajedide Türk ve Suriye halkıyla birlikteyiz." ifadesini kullandı.

- Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı: "Geçmiş Olsun Türkiye!"

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varviçyotis, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini Yunanistan hükümeti adına imzaladı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ile de bir araya gelen Varviçyotis, taziye defterine şunları kaydetti:

"Türkiye'deki iki felaket depremin ardından hayatlarını trajik bir şekilde kaybeden insanlar için Yunan halkı ve Yunan hükümeti adına samimi taziyelerimi iletmek isterim. Yunanistan dayanışma göstermektedir ve insanların hayatını kurtarmaya yardım edebilmek için mümkün olan her şeyi yapacaktır."

Varviçyotis, taziye defterindeki mesajında Türkçe "Geçmiş Olsun Türkiye!" ifadesine de yer verdi.

- Hırvatistan ve Bosna Hersekli yetkililerden taziye mesajı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran ile bir araya geldi.

Büyükelçilikte açılan taziye defterini imzalayan Plenkovic, Türk halkına başsağlığı diledi.

Bosna Hersek'te de Saraybosna Kantonu yetkilileri Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzaladı.

- İrlanda Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği'ndeki taziye defterini imzaladı

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins de Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Büyükelçi Mehmet Hakan Olcay tarafından karşılanan Higgins, büyükelçilikte açılan taziye defterini de imzalayarak Türk halkı ile birlik ve dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.