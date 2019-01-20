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Avrupa-İran ilişkileri geriliyor: Güvenliğiniz riske girer

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kharrazi, nükleer anlaşmanın yenilgisinin Avrupa'nın güvenliğini zayıflatacağını belirterek, Avrupa’dan duydukları “bahanelerin” kabul edilemez olduğunu söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı ve 1997'den 2005'e kadar dışişleri bakanı olarak görev yapmış tecrübeli İranlı diplomat Kamal Kharrazi, Avrupa’nın İran ve P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmanın çözülmesine izin vererek kendi güvenliğini riske atacağı konusunda uyarıda bulundu.
 
İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV’de yer alan habere göre Kharrazi, İtalyan delegasyonu ile yaptığı toplantı sırasında Avrupa Birliği’nin (AB) İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı Özel Ödeme Aracı (Special Purpose Vehicle-SPV) mekanizmasını devreye sokmakta gecikmesi üzerine son zamanlarda gerilen ikili ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.
 
“Nükleer anlaşmanın yenilgisi, Avrupa'nın güvenliğini zayıflatır.” diyen Kharrazi; Britanya, Fransa ve Almanya’nın, ABD’nin baskılarına direnen Çin ve Rusya’dan öğrenecekleri çok şey olduğunu belirtti.
 
Avrupa’nın, ABD baskısı karşısında nükleer anlaşmayı kurtarma mücadelesini bırakırsa, gelecekte daha fazla ABD zorbalığını kabul etmek zorunda kalacağı değerlendirmesinde bulunan Kharrazi, Avrupa’dan İran’la iş yapmaları için şirketlerini etkileyemeyeceklerine dair duydukları “bahanelerin” kabul edilemez olduğunu söyledi.
 
Kharrazi, “Madem Avrupa hükûmetleri şirketleri üzerinde hiçbir etkilerinin olmadığını biliyordu, neden İran'la müzakere etmeye başladılar?” şeklinde konuştu.
 
Avrupa’nın SPV mekanizmasını hayata geçirememesinin, nükleer anlaşmadaki imzalarına da güvenilmeyeceği anlamına geldiğini vurgulayan Kharrazi, “İran’ın, nükleer anlaşmanın ekonomik faydalarından yararlanmak için Avrupa’dan pratik adımlar atmasını beklemeye meşru hakkı var.” ifadelerini kullandı.
 
Geçtiğimiz günlerde İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya isminin verilmemesi şartıyla açıklamalarda bulunan Avrupalı bir yetkili, İranlı yetkililerin konuyla ilgili artan eleştirilerine yanıt vermiş, Özel Ödeme Aracı mekanizmasının yakında devreye gireceğini söylemişti.

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