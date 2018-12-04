Avrupalı Gençler İBB’nin Örnek Çevre Dostu Projelerini İnceleyecek

İBB’nin çevre ve deniz temizliği ile ilgili yaptığı örnek projeleri yerinde gözlemleyecek Avrupalı gençlere, teorik ve uygulamalı eğitimler de verilecek. Buradan edindikleri iyi uygulama örnekleri ve deneyimleri, bağlı oldukları STK’lar vasıtasıyla Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırmaları sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından “Erasmus+” projesi kapsamında “Temiz Denizler İçin Gençlik El Ele” projesi hazırlandı. Avrupa Birliği tarafından da desteklenen proje için İngiltere, Almanya, İtalya, Litvanya, Romanya, Slovenya, Fas, Arnavutluk ve Çek Cumhuriyeti’nden STK temsilcisi 42 genç yer alıyor. Avrupalı gençler, İBB’nin geri dönüşüm çalışmaları, atıkların yönetimi, çöplerden kompost ve elektrik üretimi, atık su arıtma sistemleri, sahil ve deniz yüzeyi temizliği gibi birçok alanda hayata geçirdiği örnek çevre dostu projeleri yerinde gözlemleyecek.



İSTANBUL’DAKİ DENEYİMLERİNİ AVRUPA’YA TAŞIYACAKLAR

“Temiz Denizler İçin Gençlik El Ele” projesiyle; özellikle gençlerde çevre bilincinin yaygınlaştırılması, karşılıklı tecrübe paylaşımı, yeni çevreci projelerin hayata geçirilmesi, iyi uygulama örnekleri ve deneyimlerin kendi ülkelerinde uygulanması gibi kazanımların sağlanması amaçlanıyor.