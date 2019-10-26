Slav Kalkanı tatbikatlarının yapıldığı Belgrad yakınlarındaki Batajnica askeri havaalanını ziyaret eden Vucic, ülkesinin bir Pantsir-S hava savunma füze sistemi aldığını doğrulayarak, S-400 sistemine de sahip olmak istediklerini belirtti.

Sırp lider, “İnsanlar bazen ne istediğimizi soruyor, şimdi bir S-400 hava savunma sistemine sahip olmayı isterdik. Ancak eğer Ruslar onu bize bırakırsa olur, yoksa S-400 alabilecek durumda değiliz. Bunlar, halkınızın, ülkenizin ve gelecek nesillerin güvenliğini garanti eden sistemler. Eğer bir gün alabilecek duruma gelirsek, bunu yaparız” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, S-400 hava savunma sistemi ve karadan havaya uçaksavar füze kompleksi Pantsir-S bataryaları, ilk kez yurtdışındaki bir tatbikatta görev alıyor.

(Sputnik)