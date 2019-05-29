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Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

AVRUPA'nın en büyük göçmen kaçakçılığı şebekesinin lideri olduğu belirtilen Iraklı Akbar Omar Tawfeeq'in de aralarında bulunduğu 25 kişi düzenlenen operasyonda yakalandı.

  • DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katıldığı operasyonda Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen Iraklı Akbar Omar Tawfeeq liderliğindeki suç örgütüne yönelik 4 ilde baskınlar yapıldı. İstanbul, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda Tawfeeq'in de aralarında bulunduğu 6'sı yabancı uyruklu toplam 25 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında yurtdışına kaçmaya çalışan bir tekne seyir halindeyken durduruldu. Yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda Euro ve Amerikan dolarına el konuldu.  Öte yandan Muğla Marmaris'te soruşturma kapsamında "el koyma kararı" verilen 8 tekneden 7'si yakalanarak el konulurken, denizde olduğu değerlendirilen ve yeri belirlenemeyen bir teknenin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 
 
PKK-YPG İLE KOORDİNELİ HAREKET EDİYORLAR
 
Göçmen kaçakçılığı yapan şebekenin, Irak ve Suriye'de PKK/YPG ile koordineli hareket ettikleri, düzensiz göçmenleri Yunanistan üzerinden İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine götürdükleri tespit edildi.
 
BİR YILDA 2 MİLYON EURO
 
Şüphelilerin son bir yılda yasadışı yollardan kaçırmaya çalıştığı 569 göçmen yakalandığı öğrenildi. 6 araç ve 6 tekne ile çok sayıda can yeleğine el konulurken şüphelilerin bir göçmenin illegal yollarla yurtdışına sevkiyatı karşılığında minimum 5 bin Euro adıkları, yıllık ortalama 2 milyon Euro elde ettikleri belirtiliyor.

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