AA 09.02.2020 23:23 - Güncelleme: 09.02.2020 23:24

Avrupa'nın kuzeybatısında etkili olmaya başlayan Sabine Kasırgası hava ve demir yolu ulaşımında aksaklıklara yol açtı.

Alman Meteoroloji Dairesi, yarın daha fazla etkisinin artması beklenen kasırgaya karşı vatandaşları uyardı.

Kasırga nedeniyle FC Köln - Mönchengladbach maçı ertelendi, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln-Bonn, Münih ve Hamburg havalimanlarındaki 350'den fazla uçuş iptal edildi.

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) Aşağı Saksonya Eyaleti’nde Kuzey Denizi kıyısına tren seferlerinde, Norddeich ve Emden’den Oldenburg üzerinden Leipzig istikametine giden trenler seferlerinde de aksamalar yaşandı, bazı hatlardaki ulaşım tamamen iptal edildi.

Hızı saatte 110 kilometreye çıkması beklenen Sabine Kasırgası nedeniyle Köln, Düsseldorf, Neuss ve Leverkusen'deki okullar yarın tatil edildi.

Kasırga'nın pazartesi gece saatlerinde etkisinin azalması bekleniyor.

CİARA İNGİLTERE'Yİ VURDU

İngiltere'de Ciara fırtınası nedeniyle çok sayıda uçak, tren ve feribot seferi iptal edildi, bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

Hızı saatte 93 mili bulan Ciara fırtınası, İngiltere'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

British Airways, Londra'daki Heathrow, Gatwick ve London City havaalanlarından gerçekleştirilmesi planlanan çok sayıda uçuşu iptal etti.

Demir yollarında hız saatte 50 mille sınırlandırılırken, halktan "kesinlikle gerekli değilse" trenle seyahat etmemeleri istendi. Rayları kaplayan sular nedeniyle bazı hatlarda seferler iptal edildi.

Fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkilendi.

Ülke genelinde 250'den fazla sel uyarısı yapıldı. İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan Blackpool kasabasında sel suları altında kalan aracın sürücüsünü itfaiye ekibi kurtardı. Sel nedeniyle kasabada bazı evler tahliye edildi.

Premier Lig'de Manchester City-West Ham karşılaşması dahil bazı maçlar olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Bazı bölgelerde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Kesintiler nedeniyle 37 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Kraliçe 2. Elizabeth, ülkenin kuzeydoğusundaki Sandringham Kilisesi'ndeki pazar ayinine güvenlik uyarıları nedeniyle katılmadı.

HOLLANDA ŞOKTA

Hollanda'da Ciara fırtınası nedeniyle çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi, lig maçları ise ertelendi.

Hızı saatte 120 kilometreyi bulan Ciara fırtınası, Hollanda'nın tamamını etkisi altına aldı.

Fırtına nedeniyle kara, hava ve demir yolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), ülkenin tamamında turuncu alarm (2. dereceden önemli) verildiğini duyurdu.

Bazı bölgelerde tren raylarına devrilen ağaçlar ve oluşan hasarlar nedeniyle çok sayıda tren seferleri iptal edildi ve aksamalar yaşandı.

Amsterdam Schiphol ve Rotterdam havalimanlarından gerçekleştirilmesi planlanan çok sayıda uçuş iptal edildi.

Kraliyet Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Hollanda Eredivisi Ligi'nde ve ülke genelindeki amatör maçlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Rotterdam Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise kentte bulunan Kralingen ormanının güvenlik açısından ziyaretçilere kapatıldığı bildirildi.

Hollanda Kraliyet Turizm Vakfı sosyal medya hesabından gerekli olmadığı takdirde yolculuk yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Bazı bölgelerde ise ağaçların arabaların üzerine düşmesi sonucu hasarlar oluştu.