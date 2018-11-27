Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Avrupa'ya tır dorsesinde kaçacaklardı

Avrupa'ya yük taşıyan tırların dorsesine gizlenmiş 11 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçmek için sırada bekleyen tır şoförleri Makedon I.D ve Arnavut S.B, polisi arayıp, tırlarının dorselerindeki gümrük mührünün kesildiği ihbarında bulundu.

X-ray taramasından geçirilen tırlarda 2'si çocuk 11 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Şüpheli sıfatıyla şoförlerin ifadesi alındı. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
KUNURİ MUHAREBESİ - Tarihte bugün 27 Kasım

KUNURİ MUHAREBESİ - Tarihte bugün 27 Kasım

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

Mars kaşifi InSight bir fotoğraf yolladı NASA çalışanları çılgına döndü

Mars kaşifi InSight bir fotoğraf yolladı NASA çalışanları çılgına döndü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA