Avrupa'ya tır dorsesinde kaçacaklardı

Alınan bilgiye göre, İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçmek için sırada bekleyen tır şoförleri Makedon I.D ve Arnavut S.B, polisi arayıp, tırlarının dorselerindeki gümrük mührünün kesildiği ihbarında bulundu.

X-ray taramasından geçirilen tırlarda 2'si çocuk 11 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Şüpheli sıfatıyla şoförlerin ifadesi alındı. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi'ne gönderildi.