Avrupa'ya tır dorsesinde kaçacaklardı
Avrupa'ya yük taşıyan tırların dorsesine gizlenmiş 11 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçmek için sırada bekleyen tır şoförleri Makedon I.D ve Arnavut S.B, polisi arayıp, tırlarının dorselerindeki gümrük mührünün kesildiği ihbarında bulundu.
X-ray taramasından geçirilen tırlarda 2'si çocuk 11 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Şüpheli sıfatıyla şoförlerin ifadesi alındı. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
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