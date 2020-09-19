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Avşa Adası açıklarında ceset bulundu: Kimlik tespit çalışmaları başlatıldı

Balıkesir'de, denizin üzerinde yüzen bir erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin incelemesi sonrası ceset, kıyıya çıkarıldı. Cesedin kime ait olduğunu belirlemek için ekipler çalışma başlattı.

DHA19 Eylül 2020 Cumartesi 11:46 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:46
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Balıkesir’deki Marmara Adalar Belediyesi’ne bağlı Avşa Adası açıklarında belediye ekipleri, saat 10.30 sıralarında hareketsiz halde dalgaların sürüklediği bir erkeğe rastladı. Ekipler konuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Avşa Adası açıklarına gelen ekipler, yaptıkları incelemede kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz açıklarından alınan erkek cesedi, ekiplerce kıyıya çekildi.

Cesedin kime ait olduğunu belirlemek için ekipler çalışma başlattı.

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