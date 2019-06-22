31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü

DİYARBAKIR´ın Kayapınar ilçesindeki bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Avukat Armanç Akraş (28), yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bbir eğlence mekanında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Armanç Arkaş, vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avukat Arkaş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
 
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından, silahı kullanan kişinin A.D. olduğunu saptadı. A.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 
 
Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
 

23 Haziran´daki İstanbul seçimi, gün boyu 24 ve 360’ta...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Yenilenen İstanbul seçiminde seçmenlere uyarılar

Yenilenen İstanbul seçiminde seçmenlere uyarılar

Emekliye intibak müjdesi

Emekliye intibak müjdesi

İstanbul'da yangın faciası: Çok sayıda ölü var

İstanbul'da yangın faciası: Çok sayıda ölü var

Başkan Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

Başkan Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

İP’te Demirtaş çatlağı başgösterdi

İP’te Demirtaş çatlağı başgösterdi

S-400 hazımsızlığı sürüyor! Küstah tehdit

S-400 hazımsızlığı sürüyor! Küstah tehdit

Sultan Abdülhamid çizdirdi: Altın değerinde

Sultan Abdülhamid çizdirdi: Altın değerinde
 

POPÜLER HABERLER

Sel çocuğu böyle sürükledi! Korku dolu anlar

Sel çocuğu böyle sürükledi! Korku dolu anlar

Türkiye'den önemli S-400 açıklaması

Türkiye'den önemli S-400 açıklaması

Çekirdeğine dikkat! Karpuz faydalı ama...

Çekirdeğine dikkat! Karpuz faydalı ama...

Bildiğiniz döner gibi görünüyor ama içinde 1 gram et yok!

Bildiğiniz döner gibi görünüyor ama içinde 1 gram et yok!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA