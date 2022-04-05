Avukatlar Günü, avukatların sorunlarına çözüm bulunması ve savunmanın imkanlarının güçlendirilmesine de dikkat çekilmek için kutlanan br gündür. 5 Nisan Avukatlar Günü kutlama mesajları ve sözleri, avukat yakını olanlar tarafından araştırılıyor. Daima adaleti,hakkı ve hukuku gözeten avukatlarımızın gününü kutlamak ve onları onore etmek için en güzel ve anlamlı Avukatlar günü mesajları haberimizde yer alıyor.

AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Hukuk sisteminin önemli yapı taşları içersinde olan avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun ve başarılarınız daim olsun...

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.

Daima adaleti,hakkı ve hukuku gözeten avukatlarımızın ve hukuk camiamızın 5 Nisan Avukatlar Günü 'nü kutlar,görevlerinde başarılar dilerim.

Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.

Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Avukat olarak gerçeğin gücünü kovalayan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü kutlu olsun.

Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel tası ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan avukatlarımızın bu özel gününü kutlarım.

Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuksuzlukların giderek arttığı hukukun istisna olduğu bir dönemde kalan hukuk namına hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlıga erismesi ve bu bilincin tüm topluma yerlesmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

Müslüman ülkelerdeki adaleti sorduklarında, Onlara Hz. Ömer öldü deyin! Benim ve tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.

Hiçbir şey bir devleti kendi kanunlarını ihlal etmekten daha hızlı yıkamaz. (Thomas Clark)Avukatlar Gününü kutlarım.

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1934'de İzmir'de yapılan "Türkiye Avukatlar Birli ği" toplantısında; "Türkiye Barolar ınm aynı çatı altında toplanması düşüncesi" kabul edilmiştir.

Bunlarla birlikte yapılan görüşmeler sonucunda tesadüf eden tarihler öneri olarak sunularak 5 Nisan 'Avukatlar Günü' olarak kabul edilmiştir.

İstanbul Barosu'nun ilk genel kurulunun 5 Nisan 1878 tarihinde yapılması, bugünün Avukatlar Günü seçilmesinde etkili oldu.