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Avukatlara ne zaman yeşil pasapor verilecek? Avukatlara yeşi pasaport şartları nelerdir?

Avukatlara ne zaman yeşil pasaport verilecek? Avukatlara yeşil pasaport başvuru şartları nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı reformu paketini açıklarken avukatları da unutmadı. Yıllardır bu müjdeyi bekleyen avukatlar yeşil pasaport muradına erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda iyileştirmeci düzenlemeler yapıyoruz. Kamudaki avukatların özlük haklarıyla ilgili sorunları çözüyoruz. Bu sorunları da çözüyoruz. Avukatlara yeşil pasaport verecek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

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Milyonlarca avukatı ilgilendiren son dakika bilgisi yeni yargı reformu paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Yıllardır yeşil pasaport müjdesini bekleyen avukatlar sonunda muradına erdi. Peki, Avukatlara ne zaman yeşil pasaport verilecek? Avukatlara yeşil pasaport başvuru şartları nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, "Beşinci amaç başlığı savunma hakkının etkin biçimde kullanılmasıdır. Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda iyileştirmeci düzenlemeler yapıyoruz. Kamudaki avukatların özlük haklarıyla ilgili sorunları çözüyoruz.  Bu sorunları da çözüyoruz. Avukatlara yeşil pasaport verecek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz" dedi. İşte Avukatlara yeşil pasaport verilmesiyle ilgili son dakika gelişmeleri haberimizin ayrıntılarında sizinle paylaştık...

AVUKATLARA NE ZAMAN YEŞİL PASAPORT VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargı Reformu Stratejisi açıklamasında, Beşinci amaç başlığı savunma hakkının etkin biçimde kullanılmasıdır. Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda iyileştirmeci düzenlemeler yapıyoruz. Kamudaki avukatların özlük haklarıyla ilgili sorunları çözüyoruz.  Bu sorunları da çözüyoruz. Avukatlara yeşil pasaport verecek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz.
 

AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
 
Avukatlara yeşil pasaport başvuru şartları henüz açıklanmadı. Son dakika haberleri geldikçe sayfamızdan sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.
 
"TANIKLIĞI ZORLAŞTIRAN UYGULAMALAR KALDIRILACAK"
 
Yargı sürecinde tanığa özgü uygulamaların geliştirilmesine ihtiyaç var. Tanıklık ücretinin yeniden belirlenmesi gerekiyor. Tanıklara yaklaşımla ilgili standartların yükseltilmesi için gerekli adımlar atılacaktır. Tanıkların psikolojik olarak yıpranmasını önleyecek düzenlemeler yapılacak. Tanıklığı zorlaştıran uygulamalar ortadan kaldırılacak."
 
HUKUK FAKÜLTELERİ 5 YIL OLUYOR
 
Üçüncü amaç başlığı, hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve başarı ölçütünü yeniden belirleniyoruz. HUkuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkacak kontenjanlar da azaltılacak. Hakim ve savcılık için özel meslek sınavlarına girilmesi gerekecek. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Mesleğe kabuller sadece yardımcı kadrosundan yapılacak. 
 
"CEZA MAHKEMELERİ 24 SAAT ÇALIŞACAK"
 
Dördüncü amaç başlığımız adalet hizmetlerinde performans izleme merkezleri kurulacak. Yargıda performans, ölçüm ve takip merkesi kurulacak. Mahkemeler ve savcılıklar için farklı performans kriterleri oluşturmayı planlıyoruz. İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz. Ceza mahkemeleri 24 saat esasıyla hizmet verecek. Özel kalem müdürlüğünü bir kariyer meslek haline dönüştürüyoruz. Bu uygulama yargılamaların daha etkili ve eksiksiz yürütülmesine yardımcı olacaktır.

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