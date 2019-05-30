Avukatlara ne zaman yeşil pasapor verilecek? Avukatlara yeşi pasaport şartları nelerdir?

Milyonlarca avukatı ilgilendiren son dakika bilgisi yeni yargı reformu paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Yıllardır yeşil pasaport müjdesini bekleyen avukatlar sonunda muradına erdi. Peki, Avukatlara ne zaman yeşil pasaport verilecek? Avukatlara yeşil pasaport başvuru şartları nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, "Beşinci amaç başlığı savunma hakkının etkin biçimde kullanılmasıdır. Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda iyileştirmeci düzenlemeler yapıyoruz. Kamudaki avukatların özlük haklarıyla ilgili sorunları çözüyoruz. Bu sorunları da çözüyoruz. Avukatlara yeşil pasaport verecek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz" dedi. İşte Avukatlara yeşil pasaport verilmesiyle ilgili son dakika gelişmeleri haberimizin ayrıntılarında sizinle paylaştık...

AVUKATLARA NE ZAMAN YEŞİL PASAPORT VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargı Reformu Stratejisi açıklamasında, Beşinci amaç başlığı savunma hakkının etkin biçimde kullanılmasıdır. Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda iyileştirmeci düzenlemeler yapıyoruz. Kamudaki avukatların özlük haklarıyla ilgili sorunları çözüyoruz. Bu sorunları da çözüyoruz. Avukatlara yeşil pasaport verecek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz.

AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Avukatlara yeşil pasaport başvuru şartları henüz açıklanmadı. Son dakika haberleri geldikçe sayfamızdan sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.