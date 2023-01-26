İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2023 Perşembe / 5 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8098
  • EURO
    20,5243
  • ALTIN
    1170.91
  • BIST100
    5255.42
Güncel

Avustralya Açık'ta ilk finalist belli oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 22 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, finale yükseldi.

AA26 Ocak 2023 Perşembe 14:36 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta ilk finalist belli oldu
ABONE OL

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde yarı final maçları başladı.

Tek kadınlar yarı final mücadelesinde, geçen yıl Wimbledon'da zafere ulaşan Rybakina ile Avustralya Açık'ın 2012 ve 2013 şampiyonu Victoria Azarenka (24 numaralı seribaşı) karşılaştı.

Güçlü ilk servisleriyle eski dünya 1 numaralarından Belaruslu Azarenka'ya üstünlük kuran Rybakina, bir saat 41 dakika süren müsabakayı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı. Kazak tenisçi, tek kadınlarda ilk finalist oldu.

Avustralya Açık'ta ilk, grand slam turnuvalarında ikinci kez final oynayacak Rybakina'nın rakibi, dünya 45 numarası Polonyalı Magda Linette ile 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka arasındaki maçın galibi olacak.

  • Elena Rybakina
  • Victoria Azarenka
  • Avustralya Açık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.