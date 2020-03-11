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Avustralya'da küçük uçak düştü: 5 ölü

Avustralya'nın Queensland eyaletinin kuzeyinde küçük bir uçağın düştüğü, biri pilot beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 10:12 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 10:12
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Queensland polisi, Cairns kentinin yaklaşık 800 kilometre kuzeyindeki Lockhart Nehri yakınlarında Cessna 404 Titan tipi çift motorlu küçük uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü açıkladı.

Yerel saatle 11.30’da kaybolduğu bildirilen uçağın enkazına yaklaşık 2 saat sonra ulaşıldığını duyuran polis, uçaktaki biri pilot beş kişiden kurtulan olmadığını söyledi.

Kazadan önce Lockhart Havalimanı'na iki kez başarısız iniş denemesinde bulunduğu ileri sürülen uçakta hayatını kaybedenlerin kamu çalışanı olduğu belirtildi.

Bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle düştüğü sanılan uçakla ilgili soruşturmayı Ulaştırma Güvenliği Bürosu yürütecek.

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