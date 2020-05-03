Avustralya'da mahsur kalan Umut, 'kurtarma uçuşu' ile Türkiye'ye getirilecek

DHA 03 Mayıs 2020 Pazar 13:07 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 13:11

Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor’da forma giyen eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz’ın oğlu Umut Yorulmaz, Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni bitirdikten sonra eğitimine devam etmek için Avustralya’ya gitti. Dönüş için hazırlık yapan Yorulmaz, uçak biletini almasına rağmen koronavirüs salgınının tüm dünyada yayılmasıyla birlikte bileti iptal oldu ve Avustralya’da mahsur kaldı. Bunun üzerine Yorulmaz, yurda dönebilmek için sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile imza kampanyası başlattı. Yorulmaz’ın bu çağrısını duyan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, harekete geçti. Yorulmaz ile irtibata geçen yetkililer, 7 Mayıs’ta kurtarma uçuşuyla Yorulmaz’ın ülkesine dönmesi için planlama yaptı. Yorulmaz, yurda döndükten sonra ise Sivas’ta 14 gün karantina altına alınacak.

‘BAYRAMI AİLEMLE GEÇİRECEĞİM, ÇOK MUTLUYUM’

2 yıldır Avustralya’da yaşadığını ve ülkesine geri dönmek istediğinde koronavirüs sebebiyle biletinin iptal olduğunu belirten Umut Yorulmaz, “Virüsün yayıldığını zaten haberlerden takip ediyorduk. Fakat tamamıyla virüs burada mart sonu itibariyle ciddileşmeye başladı. Alınan tedbirler dahilinde bir çok iş yerinin kapanması sebebiyle ben de işimi kaybetmiş oldum. Kötü bir tesadüf eseri evimden de çıkıyordum ve salgına hazırlıksız yakalandım. Türkiye’ye dönme kararı aldım. Fakat aldığım biletler iptal oldu. Ben de bunlar üzerine Türkiye Melbourne Başkonsolosluğu’na giderek dönmek istediğime dair başvuruda bulundum. Onlar da diğer vatandaşlarla birlikte taleplerimizi Dışişleri’ne ilettiklerini söylediler. Maddi ve manevi yıpratıcı bir sürecin ardından bir arkadaşımın yanına taşındım ve beklemeye başladım. İlerleyen süreçte 25 bin vatandaşımızın bayram öncesi ülkeye döneceği yönünde haber aldık. Fakat Avustralya bu listede yoktu. Bunun üzerine biz de bir video çekerek benim ve tüm vatandaşlarımızın ülkeye dönme talebini sosyal medya üzerinden duyurmaya karar verdik. Ertesi gün Dışişleri Bakanlığı’nın uzun süredir üstünde çalıştığı kurtarma uçuşunun ayarlandığına dair sevindirici haber elçilik tarafından bize bildirildi. Uçuş 7 Mayıs’ta gerçekleşecek. 8 Mayıs’ta iki hafta karantinaya girmek üzere Sivas’ta olacağız. Benimle birlikte kaç kişi geleceğine dair ne yazık ki bir fikrim yok ama bayramı ailemle geçireceğim için çok mutluyum. Tedbiri elden bırakmayıp evde kalarak bayram sevincini yaşayacağız. Uçuşun ayarlanması ve bu zorlu süreçte bizlere yardım eden Türkiye Cumhuriyeti devletine, tüm Dışişleri Bakanlığı ve elçilik çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum.”

‘DÜNYANIN EN MUTLU İNSANIYIM’

Üniversiteyi bitirdikten sonra dil eğitimi almak ve çalışmak için oğlunun Avustralya’ya gittiğini belirten Fenerbahçe ve Bursaspor’un eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz ise, “Oğlum, Türkiye’ye dönmeye karar verdi. Biletini aldı, dönecekken havalimanında lanet hastalıktan dolayı uçuşlar iptal edildi. Çocuğumuzun da morali bozuldu ve biz internet ortamından devamlı görüşüyorduk. Elçilikle devamlı irtibat halindeydik. Döneceği için evini de boşaltmış bir otele yerleşmişti. Elçilik ile irtibat halindeyken, sosyal medyadan da video yayınladılar. Dışişleri Bakanlığı, elçilik ile irtibata geçiyor ve sahip çıkıyor. Konsoloslukta çalışan hademesinden, memuruna kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler, istersen kalacak yeriniz yoksa burada kalın demişler. Elçilik saati belirleyecek ve Sivas’a gelecekler 14 gün karantinaya alınacaklar. Oradaki vatandaşlarımıza da bir vesile olduk, mutluluk duyuyorum. Adım gibi bahtiyarlık duyuyorum. Dünyanın en mutlu insanıyım şu an” diye konuştu.