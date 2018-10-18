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Avustralya'dan, PKK/KCK'ya katılmak için Gaziantep'e geldiği belirlenen 3 kişi havalimanında yakalandı

Avustralya'dan terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldiği belirlenen 3 kişi, yeniden bu ülkeye dönecekleri sırada havalimanında gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına Avustralya'da faaliyetlerde bulunan bazı kişilerin, örgüt için faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelip yeniden Avustralya'ya dönecekleri yönünde bilgiler üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliğini belirledikleri 3 kişiyi, yurt dışına çıkmak üzereyken Gaziantep Havalimanı'nda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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