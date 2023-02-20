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Avusturya arama ve kurtarma ekibine ''üstün başarı madalyası'' verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan Avusturya Silahlı Kuvvetlerine bağlı ekibe, Savunma Bakanı Klaudia Tanner ve Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un katılımıyla düzenlenen törende 'üstün başarı madalyası' takdim edildi.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 15:23 - Güncelleme:
Avusturya arama ve kurtarma ekibine ''üstün başarı madalyası'' verildi
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Başkent Viyana'nın yaklaşık 20 kilometre dışındaki Korneuburg kasabasında düzenlenen törende, Hatay'da 9 kişiyi enkazdan kurtaran ve 52 yaralıya sağlık hizmeti veren ekibin 3 üyesi yaklaşık bir hafta süren arama kurtarma faaliyetleri süresince yaşadıkları dikkati çekici hususlara değindi.

Ordu bandosunun seslendirdiği çeşitli marşların ardından konuşan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, depremlerden hemen sonra Avusturyalı yetkililer ve Başbakan Karl Nehammer başta olmak üzere bütün muhataplarının her türlü yardıma hazır olduklarını ilettiklerini kaydetti.

Avusturya ordusunun alanında tecrübeli ekibinin deprem bölgesindeki destek ve yardımlarının önemine değinen Ceyhun, Avusturyalı uzman ekibin Türkiye'de yalnız yaptıkları çalışmalarla değil bir gecede her şeyini kaybetmiş onlarca mağdurla yaptıkları görüşmelerle de oradaki insanların umutlarının yeşermesine, olumlu yönde düşünmelerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Ceyhun, "Avusturya arama kurtarma ekibinin ortaya koyduğu çabadan ötürü, şahsım, Cumhurbaşkanım ve burada yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımız adına size çok teşekkür ediyorum." dedi.

- "TÜRKİYE'NİN DOSTLARI"

Hatay'da zor şartlar altındaki insanlara yardımcı olan Avusturya ekibinin Türkiye'nin "dostu" olduğunu vurgulayan Ceyhun, dost kelimesinin Türk toplumu için özel bir alam ifade ettiğini belirterek, "Bize yardımda bulunmuş insanlar her zaman bizim dostlarımızdır." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Tanner de söz konusu yıkıcı depremlerde çok sayıda insanın yaşamın yitirdiğini, tarifsiz acıların yaşandığını belirterek, bu zor süreçte Avusturya ekibine büyük bir özveriyle ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olduğu için teşekkür etti.

Tanner, Avusturya ordusuna bağlı arama kurtarma ekibinin gösterdiği başarılı çalışmalardan ötürü çok sayıda vatandaşın kendilerine çeşitli yollarla teşekkürlerini ilettiğini, özellikle burada yaşayan Türk kökenli vatandaşların sonsuz minnettarlıklarını sunduğunu söyledi.

En hızlı şekilde bölgeye yardım ulaştırılmasının önemine değinen Tanner, Avusturya ekibinin beraberinde götürdükleri çeşitli ekipmanları ve çadırları insani yardım kapsamında deprem bölgesinde bıraktıkları bilgisini paylaştı.

Konuşmaların ardından Tanner, Avusturya ekibine madalyalarını takdim etti. Büyükelçi Ceyhun da askerlerle bire bir görüşerek Türk halkının teşekkürlerini bir kez daha iletti.

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