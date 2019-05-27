Avusturya Başbakanı Kurz, video skandalı sonrası yapılan güvensizlik oylamasını kaybetti
Avusturya'da koalisyon ortağı FPÖ'nün lideri Strache'nin adının karıştığı video skandalı sonrasında Başbakan Sebastian Kurz ve hükümete karşı bugün 2 güvensizlik oylaması yapıldı. Muhafazakar Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Kurz, savaş sonrası Avusturya tarihinde güven oylamasının kaybeden ilk başbakan oldu.
- star.com.tr
Avusturya'da koalisyon ortağı FPÖ'nün lideri Strache'nin adının karıştığı video skandalı sonrasında Başbakan Sebastian Kurz ve hükümete karşı bugün 2 güvensizlik oylaması yapıldı. Muhafazakar Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Kurz, savaş sonrası Avusturya tarihinde güven oylamasının kaybeden ilk başbakan oldu.
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