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Axel Witsel: Depremzedelere yardım etmek için geldik

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için organize edilen Beşiktaş-Atletico Madrid maçının ardından kırmızı-mavili ekibin oyuncusu Axel Witsel açıklamalarda bulundu.

IHA12 Nisan 2023 Çarşamba 23:53 - Güncelleme:
Axel Witsel: Depremzedelere yardım etmek için geldik
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Depremzedelere yardım için Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından konuşan Atletico Madrid'in başarılı futbolcusu Axel Witsel, "O insanlara yardım etmeye geldik. Sonuç önemli değildi. Önemli olan bu faciadan zarar gören insanlara yardım etmekti" dedi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası çerçevesinde Beşiktaş ile Atletico Madrid, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından İspanyol ekibinin başarılı oyuncusu Axel Witsel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Witsel, "Uzakta da olsa bunun ne kadar zor olduğunu, ne kadar büyük bir facia olduğunu biliyoruz. O insanlara yardım etmeye geldik. Sonuç önemli değildi. Önemli olan bu faciadan zarar gören insanlara yardım etmekti. Buraya Borussia Dortmund ile gelmiştim. O maçtaki atmosfer çok daha çılgındı. Stat daha doluydu. Bugün de Beşiktaş taraftarının coşkulu tarafını gördüm. Burada oynamak her zaman keyif verici" ifadelerini kullandı.

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